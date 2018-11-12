В Суземском районе неизвестный автомобилист сбил 19-летнего юношу на инвалидной коляске
Парня с травмами головы и ноги госпитализировали в Навлинскую районную больницу
Автомобилист сбил юношу и уехал с места ДТП.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В суземском поселке Кокоревка неизвестный автомобилист сбил юношу на инвалидной коляске и уехал. Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 11 ноября, около 20.20 на улице Гагарина, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Водитель двигался со стороны улицы Герцена в направлении железнодорожного вокзала, когда под колеса ему попал 19-летний парень, ехавший по обочине.
В ДТП молодой человек получил травму головы, сотрясение мозга и перелом бедра. Пострадавшего госпитализировали в Навлинскую районную больницу.
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