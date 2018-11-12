2018-11-12T13:28:05+03:00
Общество

В Брянске мать случайно задушила собственного ребенка

Женщина во сне положила руку на голову младенца
Мария Дедкова
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На горожанку завели уголовное дело.На горожанку завели уголовное дело.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске на 37-летнюю горожанку за случайную смерть ребенка завели уголовное дело. По версии следствия, женщина во сне положила руку на лицо младенца, после чего тот задохнулся.

Все случилось 9 августа. Жительница Бежицы вместе с малышом отправилась в гости к своей знакомой. После застолья женщина решила остаться в чужом доме. Она пошла спать, положив младенца вместе с собой на диван.

- Подозреваемая не предвидела возможности смерти ребенка, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но должна была быть внимательна, что предотвратить печальные последствия. Младенец скончался на месте от асфиксии.

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