При столкновении двух иномарок под Брянском пострадали четыре человека
При столкновении двух иномарок на трассе под Брянском травмы получили четыре человека. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины седьмого вечера в субботу ,10 ноября, на 10-м километре автодороги Брянск-Новозыбков.
58-летний водитель «Рено Логан», ехавший со стороны объездной, не пропустил «Фольксваген Пассат», который двигался со стороны Брянска в сторону Почепа. Машины столкнулись.
29-летний автомобилист за рулем «Фольксвагена» ушиб грудную клетку. 53-летняя пассажирка того же автомобиля ушибла лицо и сломала ребра. Двух пострадавших отпустили домой, назначив лечение.
Еще две женщины оказались в больнице после аварии, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 31-летняя пассажирка «Фольксвагена» получила травму головы и сотрясение мозга. 64-летнюю пенсионерку, которая ехала в «Рено», госпитализировали с множественными переломами ребер.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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