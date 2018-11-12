Брянец избил пенсионерку, требуя у нее деньги на выпивку
В Брянске задержали 28-летнего горожанина, избившего пенсионерку.
Злоумышленник напал на пожилую женщину, требуя у нее денег на выпивку. Все случилось в одной из квартир в Фокинском районе.
Как установили полицейские, к 67-летней пенсионерки ворвался незнакомец, который несколько раз ударил ее. Так и не получив денег, злоумышленник сбежал.
Предполагаемым преступником, говорят в пресс-службе УМВД по области, был уже судимый 28-летний брянец, оказавшийся сыном подруги потерпевшей.
Теперь горожанину грозит еще один срок до восьми лет. До суда задержанный будет находиться под арестом.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».