Брянец избил пенсионерку, требуя у нее деньги на выпивку

СЕГОДНЯ 12:59 2018-11-12T12:59:53+03:00

Теперь горожанину грозит до восьми лет колонии

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В Брянске задержали 28-летнего горожанина, избившего пенсионерку.

Злоумышленник напал на пожилую женщину, требуя у нее денег на выпивку. Все случилось в одной из квартир в Фокинском районе.

Как установили полицейские, к 67-летней пенсионерки ворвался незнакомец, который несколько раз ударил ее. Так и не получив денег, злоумышленник сбежал.

Предполагаемым преступником, говорят в пресс-службе УМВД по области, был уже судимый 28-летний брянец, оказавшийся сыном подруги потерпевшей.

Теперь горожанину грозит еще один срок до восьми лет. До суда задержанный будет находиться под арестом.

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