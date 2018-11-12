«Географический диктант-2018» в Брянске написали 500 человек

СЕГОДНЯ 12:24 2018-11-12T12:24:23+03:00

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«Географический диктант-2018» в Брянске написали больше 500 человек. Акция прошла в воскресенье, 11 ноября, в Брянском государственном университете. В ней участвовали студенты, преподаватели, школьники, чиновники, военнослужащие и пенсионеры. Они писали диктант на пяти импровизированных площадках, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Задания диктанта состояли из 30 вопросов. Они касались исторической, социально-экономической и физической географии нашей страны.

Свои результаты участники смогут узнать после 30 ноября на сайте Российского географического общества по номеру бланка, который выдали при регистрации.

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