Житель Почепского района из-за обиды поджег машину знакомого

СЕГОДНЯ 12:14 2018-11-12T12:14:29+03:00

Приятели отдыхали в одной компании. Фото: Иван ВИСЛОВ

Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии

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22-летнего жителя почепского села Красный Рог обвиняют в том, что он поджег машину знакомого. За умышленное уничтожение чужого имущества злоумышленнику грозит до пяти лет колонии.

Автомобиль ВАЗ-2109, который принадлежал 35-летнему жителю поселка Роща Почепского района, выгорел полностью. После пожарной экспертизы выяснилось, что «девятку» подожгли. Ущерб владелец оценил в 20 тысяч рублей.

- Полицейские задержали подозреваемого, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Приятели отдыхали в одной компании. Мужчина жестоко высмеял парня. Тот затаил обиду и ночью облил машину бензином и подпалил.

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