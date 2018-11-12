Житель Почепского района из-за обиды поджег машину знакомого
22-летнего жителя почепского села Красный Рог обвиняют в том, что он поджег машину знакомого. За умышленное уничтожение чужого имущества злоумышленнику грозит до пяти лет колонии.
Автомобиль ВАЗ-2109, который принадлежал 35-летнему жителю поселка Роща Почепского района, выгорел полностью. После пожарной экспертизы выяснилось, что «девятку» подожгли. Ущерб владелец оценил в 20 тысяч рублей.
- Полицейские задержали подозреваемого, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Приятели отдыхали в одной компании. Мужчина жестоко высмеял парня. Тот затаил обиду и ночью облил машину бензином и подпалил.
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