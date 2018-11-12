В ночном пожаре в Дятьковском районе погиб 50-летний мужчина

СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-12T10:30:09+03:00

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Во время пожара в жилом доме в деревне Березино в Дятьковском районе погиб 50-летний мужчина. Сообщение о пожаре на улице Партизанской поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 3.07 в понедельник, 12 ноября.

На место выехали две автоцистерны. К тому времени, как прибыли спасатели, дом размером 15 на 5 метров полностью пылал. К месту пожара направили еще одну машину, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Из-за сильного задымления пришлось применить два звена газодымозащитной службы. Пожар тушили около полутора часов. В 5.03 с огнем удалось справиться. При разборе завалов обнаружили тело погибшего мужчины.

Экспертам предстоит выяснить, что стало причиной пожара.

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