На улице Флотской в Брянске столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 09:49 2018-11-12T09:49:42+03:00

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На улице Флотской в Брянске столкнулись «Лада Приора» и «БМВ 520». Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины шестого вечера в воскресенье, 11 ноября, возле дома №19 «А».

22-летний водитель отечественного автомобиля двигался со стороны улицы Литейной в сторону Ульянова в левом ряду, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. Женщина за рулем второй машины собиралась повернуть налево.

21-летняя пассажирка «Лады» ушибла лицо и голову. 28-летняя автомобилистка за рулем «БМВ» сломала ногу. Всех пострадавших осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.

Экспертиза показала, что оба водителя были трезвыми в момент ДТП.

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