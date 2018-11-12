В Погаре врача осудили за смерть пациента

СЕГОДНЯ 09:26 2018-11-12T09:27:08+03:00

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В Погаре бывшего заведующего неврологическим отделением районной больницы осудили за смерть пациента. В суде доказали, что медик совершил врачебную ошибку. Его приговорили к полутора годам ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

17 марта прошлого года в неврологическое отделение доставили 58-летнего мужчину. Он упал на рабочем месте с высоты собственного роста и получил черепно-мозговую травму.

- Лечащим врачом назначили заведующего отделением, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В суде установили, что он при лечении в реанимации не смог диагностировать черепно-мозговую травму. Медик не давал обоснование клинического диагноза, не оценил результаты анализов, не назначил необходимых исследований, чтобы точно установить диагноз. И лечил своего пациента от острого нарушения мозгового кровообращения.

Потерпевший умер через две недели из-за отека мозга.

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