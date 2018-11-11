В понедельник брянцев ждет сухая и морозная погода

СЕГОДНЯ 17:56 2018-11-11T18:00:27+03:00

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В понедельник, 12 ноября, жителей Брянской области ждет сухая и морозная погода. Ночью местами может пойти снег, днем осадков не обещают. Ночью столбик термометра опустится до минус семи градусов. Днем температура будет от минус четырех до плюс одного градуса, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. Синоптики прогнозируют переменную облачность.

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