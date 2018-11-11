В брянской Жуковке отремонтировали пять дворов за год

СЕГОДНЯ 17:41 2018-11-11T17:57:53+03:00

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В брянском городе Жуковка отремонтировали за год пять дворов у многоквартирных домов. Деньги выделили по федеральной программе. В субботу, 10 ноября, торжественно открыли благоустроенную дворовую территорию у дома №80 на улице Карла Маркса.

Как и в четырех других домах, здесь заасфальтировали проезды, подходы к подъездам выложили тротуарной плиткой, установили лавочки и мусорные урны. Для жителей устроили праздник. Самым активным жильцам вручили грамоты. Местный дом культуры организовал концерт, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Также в Жуковке в этом году отремонтировали дворы у домов №10 и 12 на улице Почтовой, у дома №10 на улице Карла Либхнехта, у домов №10а и 10б в переулке Первомайском.

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