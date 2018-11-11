В понедельник начнут ремонтировать ДК БМЗ в Брянске

СЕГОДНЯ 11:18 2018-11-11T11:20:41+03:00

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В понедельник, 12 ноября, подрядчик приступит к ремонту ДК БМЗ в Бежицком районе Брянска. В здании поменяют окна, двери и починят крышу. Первый этап работ завершат до конца декабря, сообщают в пресс-службе департамента культуры Брянской области.

Фото: пресс-служба департамента культуры Брянской области.

В следующем году приступят ко второму этапу ремонта исторического здания. В нем заменят инженерные коммуникации: электропроводку, отопление, водоснабжение и канализацию. Здание будет отвечать современным требованиям антитеррористической защищенности и пожарной безопасности: для этого установят пожарные и охранные сигнализации, систему пожаротушения. Зрительный зал и другие внутренние помещения отремонтируют. Заменят оборудование сцены, осветительные и звуковые приборы. Внутри помещения будут доступны для инвалидов. Отремонтируют и фасад здания.

После ремонта в ДК БМЗ будут базироваться различные кружки, студии и секции. Как и сейчас планируют проводить концерты, показывать спектакли и устраивать другие праздники для горожан.

Фото: пресс-служба департамента культуры Брянской области.

Здание Дворца культуры БМЗ построили в 1929 году. Общая площадь его – шесть тысяч квадратных метров. Зрительный зал рассчитан на 860 мест. Последний капитальный ремонт был здесь в 1953 году. Техническое исследование установило, что здание на данный момент изношено на 53 процента.

Фото: пресс-служба департамента культуры Брянской области.

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