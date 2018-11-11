СЕГОДНЯ 09:34 2018-11-11T09:34:52+03:00

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В Брянской области нашли живым пропавшего 29-летнего Василия Азаренкова. Об этом сообщили волотеры поискового отряда "Лиза Алерт Брянск". Молодой человек нашелся уже через несколько часов, после того, как выставили его ориентировку.

Напомним, Василий Азаренков пропал 1 ноября в Брасовском районе. Он ушел из дома и не вернулся. Родственники обратились к добровольцам 10 ноября.

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