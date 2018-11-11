2018-11-11T09:34:52+03:00
Общество

В Брянской области нашли живым пропавшего 29-летнего Василия Азаренкова

Молодой человек пропал еще 1 ноября
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области нашли живым пропавшего 29-летнего Василия Азаренкова. Об этом сообщили волотеры поискового отряда "Лиза Алерт Брянск". Молодой человек нашелся уже через несколько часов, после того, как выставили его ориентировку.

Напомним, Василий Азаренков пропал 1 ноября в Брасовском районе. Он ушел из дома и не вернулся. Родственники обратились к добровольцам 10 ноября.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В понедельник начнут ремонтировать ДК БМЗ в Брянске
Брянское «Динамо» сыграло вничью с липецким «Металлургом»
В Брянской области ищут пропавшего 29-летнего Василия Азаренкова
Брянский памятник-паровоз восстановят для ретро-поездок
В крупных брянских магазинах нашли 85 образцов некачественных продуктов
В горящем доме в Выгоничском районе погиб 60-летний мужчина
До поселка Нерусса в Суземском районе построили новую дорогу
Во время пожара в Рогнединском районе погибла 40-летняя женщина
Брянский боец смешанных единоборств Николай Алексахин сразистся с американцем Крисом Кертисом
В Брянске отмечают День сотрудников органов внутренних дел
У брянского побратима - новый руководитель
В Клинцах торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс
Житель Дубровского района отправится в колонию за то, что заживо сжег свою мать
В Брянске увеличили количество маршруток №52
В Брянске за нарушение"комендантского часа" задержали трех подростков
В Брянске ограничат движение на улице Камозина и переулке Волгоградском
Из-за непогоды самолет из Санкт-Петербурга не смог приземлиться в Брянске
В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП с шестилетним мальчиком
БРО ЛДПР поздравляет сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с Днем полиции
Бывшего сотрудника брянской колонии №6 будут судить за жестокую расправу над заключенным
В Брянскую область не пустили украинку с четырьмя шиншиллами
В Брянске водитель ВАЗа врезался в припаркованный автомобиль: пострадала 64-летняя женщина
У БМЗ учится Роскосмос
Чествуя Почетного гражданина Брянска
Обновлен центральный сквер Володарского района
24-летнего жителя Жуковки оштрафовали за экстремизм в соцсетях