Брянское «Динамо» сыграло вничью с липецким «Металлургом»
Матч прошел на домашнем стадионе
Игра закончилась со счетом 1:1.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Брянские «Динамо» сыграло вничью с липецком «Металлургом». Матч прошел в субботу, 10 ноября, на стадионе в Брянске. Игра закончилась со счетом 1:1, сообщают в пресс-службе брянского футбольного клуба.
Это был матч 17-го тура первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги.
На 35-ой минуте гости вышли вперед. Сине-белым удалось сравнять счет лишь на 95-й минуте встречи. Компенсированное время уже закончилось, но судья дал доиграть эпизод. Гол в ворота соперника забил динамовец Павел Баранов.
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