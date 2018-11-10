Брянское «Динамо» сыграло вничью с липецким «Металлургом»

СЕГОДНЯ 21:01 2018-11-10T21:01:47+03:00

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Брянские «Динамо» сыграло вничью с липецком «Металлургом». Матч прошел в субботу, 10 ноября, на стадионе в Брянске. Игра закончилась со счетом 1:1, сообщают в пресс-службе брянского футбольного клуба.

Это был матч 17-го тура первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги.

На 35-ой минуте гости вышли вперед. Сине-белым удалось сравнять счет лишь на 95-й минуте встречи. Компенсированное время уже закончилось, но судья дал доиграть эпизод. Гол в ворота соперника забил динамовец Павел Баранов.

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