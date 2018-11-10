2018-11-10T20:42:36+03:00
Общество

В Брянской области ищут пропавшего 29-летнего Василия Азаренкова

Последний раз молодого человека видели 1 ноября
Марина АНТОНОВА
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".
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В Брянской области волонтеры и полицейские ищут пропавшего 29-летнего Василия Азаренкова. Молодого человека последний раз видели 1 ноября в Брасовском районе. Он ушел из дома и не вернулся, сообщают добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт Брянск».

Приметы пропавшего: рост 183 сантиметра, темные волосы, короткая стрижка, голубые глаза. Василий Азаренков был одет в камуфляжную куртку.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится, сообщите в полицию или волонтерам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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