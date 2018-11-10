В Брянской области ищут пропавшего 29-летнего Василия Азаренкова
Последний раз молодого человека видели 1 ноября
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".
Изменить размер текста:
В Брянской области волонтеры и полицейские ищут пропавшего 29-летнего Василия Азаренкова. Молодого человека последний раз видели 1 ноября в Брасовском районе. Он ушел из дома и не вернулся, сообщают добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт Брянск».
Приметы пропавшего: рост 183 сантиметра, темные волосы, короткая стрижка, голубые глаза. Василий Азаренков был одет в камуфляжную куртку.
Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится, сообщите в полицию или волонтерам.
Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».