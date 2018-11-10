Брянский памятник-паровоз восстановят для ретро-поездок
Памятник-паровоз серии Ов, который раньше стоял в локомотивном депо Брянск-2, восстановят. Раритетную машину заметили на грузовой тележке. Пользователи опубликовали фотографию в соцсети. Они предположили, что паровоз в Брянск больше не вернется.
В Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД это подтвердили. Памятник, который долгое время стоял на закрытой территории депо, сняли с постамента и отправили на специализированное предприятие. После реконструкции легендарная «Овечка» вновь станет на рельсы и будет участвовать в ретро-поездках.
Паровоз был построен еще до революции на Путиловском заводе в Санкт-Петербурге.
На месте брянской «Овечки» появится новый памятник – это паровоз серии ЭР. Он прибыл в Брянск с Южно-Уральской железной дороги. Сейчас готовят постамент для него.
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