2018-11-10T20:25:55+03:00
Общество

Брянский памятник-паровоз восстановят для ретро-поездок

Раньше он стоял в локомотивном депо
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, группа "Деснянская волна".Фото: vk.com, группа "Деснянская волна".
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Памятник-паровоз серии Ов, который раньше стоял в локомотивном депо Брянск-2, восстановят. Раритетную машину заметили на грузовой тележке. Пользователи опубликовали фотографию в соцсети. Они предположили, что паровоз в Брянск больше не вернется.

В Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД это подтвердили. Памятник, который долгое время стоял на закрытой территории депо, сняли с постамента и отправили на специализированное предприятие. После реконструкции легендарная «Овечка» вновь станет на рельсы и будет участвовать в ретро-поездках.

Паровоз был построен еще до революции на Путиловском заводе в Санкт-Петербурге.

На месте брянской «Овечки» появится новый памятник – это паровоз серии ЭР. Он прибыл в Брянск с Южно-Уральской железной дороги. Сейчас готовят постамент для него.

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