В крупных брянских магазинах нашли 85 образцов некачественных продуктов

СЕГОДНЯ 11:29 2018-11-10T11:31:18+03:00

Две торговые сети отказались от добровольных проверок. Фото: Иван ВИСЛОВ

После этого торговые сети расторгли договоры с недобросовестными поставщиками

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В крупных брянских сетевых магазинах в этом году проверили 257 образцов продуктов повышенного риска. 85 из них были некачественными и небезопасными.

Об этом сообщили представителям торговых сетей. Те в большинстве случаев расторгали договоры с недобросовестными поставщиками.

- У производителей некачественной продукции прошли внеплановые проверки, - рассказывают в пресс-службе Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - У них отозвали 20 деклараций соответствия. Предприятия оштрафовали на общую сумму полмиллиона рублей.

При этом, две фирмы, которые представляют в Брянской области федеральные сети «Магнит» и «Метро», отказались от добровольных проверок.

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