В горящем доме в Выгоничском районе погиб 60-летний мужчина

СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-10T10:46:19+03:00

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В горящем доме в деревне Бабинка в Выгоничском районе погиб 60-летний мужчина. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 23.06 в пятницу, 9 ноября. На место выехали две автоцистерны.

К тому времени, как приехали пожарные, жилой дом полностью пылал. С огнем боролись около часа – в 0.25 пожар потушили. Но хозяина дома, к сожалению, спасти не удалось.

Эксперты выясняют, почему случился пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Кстати, в тот же вечер 40-летняя женщина погибла в пожаре в Рогнединском районе. В деревне Хариново загорелся двухквартирный дом. Огонь не успел перекинуться на вторую половину дома.

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