До поселка Нерусса в Суземском районе построили новую дорогу
До поселка Нерусса в Суземском районе построили новую автомобильную дорогу. Ее открыли в пятницу, 9 ноября. Перед собравшимися выступил фольклорный ансамбль «Суземские узоры».
Длина дороги больше пяти километров, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Деньги на нее выделили по федеральной программе – это 82 миллиона рублей. Пять процентов из них составило софинансирование из областного бюджета.
После открытия дороги местные жители попросили у чиновников провести в поселок газ. Власти пообещали в следующем году выделить деньги на разработку проектно-сметной документации.
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