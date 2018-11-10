До поселка Нерусса в Суземском районе построили новую дорогу

СЕГОДНЯ 08:19 2018-11-10T08:20:02+03:00

На это потратили 82 миллиона рублей

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До поселка Нерусса в Суземском районе построили новую автомобильную дорогу. Ее открыли в пятницу, 9 ноября. Перед собравшимися выступил фольклорный ансамбль «Суземские узоры».

Длина дороги больше пяти километров, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Деньги на нее выделили по федеральной программе – это 82 миллиона рублей. Пять процентов из них составило софинансирование из областного бюджета.

После открытия дороги местные жители попросили у чиновников провести в поселок газ. Власти пообещали в следующем году выделить деньги на разработку проектно-сметной документации.

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