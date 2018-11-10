Во время пожара в Рогнединском районе погибла 40-летняя женщина

СЕГОДНЯ 07:47 2018-11-10T07:47:29+03:00

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В деревне Хариново, что в Унечском районе, вечером в пятницу загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС 9 ноября в 18.38. На место выехали две автоцистерны.

Оказалось, что горит одна половина двухквартирного дома размером 16 на 7 метров. Пожарные не дали пламени перекинуться на вторую половину дома, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Огонь удалось потушить за 17 минут, в 19.15 с ним справились. Во время пожара пострадал человек.

Как стало известно «Комсомольской правде в Брянске», в горящем доме погибла 40-летняя женщина. Эксперты выясняют, почему случился пожар.

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