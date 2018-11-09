2018-11-09T18:37:39+03:00
Спорт

Брянский боец смешанных единоборств Николай Алексахин сразистся с американцем Крисом Кертисом

Поединок пройдет 15 декабря в Екатеринбурге
Елена РАКОВА
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Брянский боец смешанных единоборств Николай Алексахин сразится с Крисом Кертисом из США. Поединок пройдет 15 декабря в Екатеринбурге. В этом жу турнире примет участие легендарный Федор Емельяненко и Александр Шлименко.

Для Криса Кертиса этот бой станет первым в России. До этого он выступал в США и Канаде.

- Кертис крепкий боец с хорошей статистикой, - рассказал Николай Алексахин. - Он всегда готов функционально, постоянно идет вперед, давит на соперника и любит рубиться в стойке, при этом хорошо защищается от борьбы. У него хорошая серия побед, и он высоко в рейтинге. Бой с Кертисом - это новый вызов, который даст мне возможность проверить себя. С тренерами подтягиваем мои сильные стороны, разбираем плюсы и минусы соперника, чтобы одержать победу в декабре.

Сейчас Николай находится на сборах в Таиланде. В Екатеринбург он планирует приехать за три дня до боя.

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