В Брянске отмечают День сотрудников органов внутренних дел

СЕГОДНЯ 17:57 2018-11-09T17:58:05+03:00

Глава города Александр Хлиманков поздравил сотрудников УМВД России по Брянску и полицейских, несущих службу в Володарском районе

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На торжество, посвященное празднованию Дня сотрудников органов внутренних дел, собрались ветераны, полицейские, которые сейчас доблестно несут службу. Почетными гостями стали глава города Брянска Александр Хлиманков, первый заместитель главы Брянской городской администрации Виктор Предеха, прокурор города Брянска Сергей Котов.

Обращаясь к участникам торжества, начальник УМВД России по городу Брянску Игорь Сударев поблагодарил коллег за высокий профессионализм, отвагу, образцовое исполнение служебных обязанностей и вручил отличившимся Почетные грамоты УМВД России по городу Брянску.

Глава города Александр Хлиманков наградил сотрудников городской полиции памятными медалями «75 лет освобождения города Брянска. 1943-2018». От себя лично и депутатов Брянского горсовета он поздравил служителей правопорядка с наступающим профессиональным праздником:

- У вас очень сложная работа. Вы на службе 24 часа в сутки, обеспечиваете безопасность наших жителей. В трудную минуту к вам обращаются люди и вы им, конечно, помогаете. Уровень брянской полиции очень высок. Это видно на крупных городских мероприятиях с участием десятков тысяч гостей и жителей. Вы достойно несете службу в горячих точках. Низкий поклон ветеранам, которые и сейчас в строю, передают молодежи знания, опыт.

Как было сказано на торжестве, брянские подразделения полиции сейчас находятся в длительных командировках. Сотни сотрудников и в праздничные дни несут службу, находятся на боевом посту.

В канун праздника глава города Александр Хлиманков лично поздравил сотрудников полиции Володарского района и поблагодарил за каждодневный труд:

- Результатом вашей работы справедливо считать безопасность на городских улицах. В Брянске нашим жителям можно гулять в любое время суток и не опасаться за жизнь и здоровье.

Памятные медали «75 лет освобождения города Брянска. 1943-2018» и Почетные грамоты главы города Брянска были вручены володарским полицейским за многолетний добросовестный труд и активную работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Начальник отдела полиции по Володарскому району города Брянска Алексей Романов от всего личного состава поблагодарил главу города Александра Хлиманкова за высокую оценку работы полицейских и плодотворную совместную деятельность.

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