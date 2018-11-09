У брянского побратима - новый руководитель

СЕГОДНЯ 17:51 2018-11-09T17:52:25+03:00

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4 ноября в Польше прошел второй тур выборов в органы местного самоуправления. В результате народного голосования новым Президентом брянского побратима – города Конина был избран Петр Корытковски.

Петр Кароль Корытковски родился 26 мая 1968 года. Окончил экономическую академию и высшую банковскую школу в Познани, выпускник Государственной высшей профессиональной школы в Конине. Вел собственный бизнес, позже занял пост директора областного центра дорожного движения в Конине.

С 2006 по 2018 годы, в течение трех созывов был депутатом конинского городского совета. В 2018 году принял участие в выборах мэра города. В первом туре занял второе место, обойдя бывшего президента Конина Юзефа Новицкого. Во втором туре выиграл выборы, набрав более 50% голосов избирателей.

Глава Брянска Александр Хлиманков поздравил польского коллегу с оказанным ему доверием и выразил уверенность, что многолетняя дружба и взаимодействие между Брянском и Конином будут неизменно крепнуть и упрочиваться.

- Результаты прошедших выборов - свидетельство того, что жители Вашего города доверяют Вам, связывают с Вами надежды на стабилизацию и укрепление социально-экономической ситуации. Мы в свою очередь также возлагаем большие надежды на то, что партнерские отношения между нашими городами будут качественно развиваться и в дальнейшем, - отметил в своем послании Александр Хлиманков.

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