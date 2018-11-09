В Клинцах торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

СЕГОДНЯ 16:51 2018-11-09T16:51:25+03:00

На его строительство потратили почти 400 миллионов

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В Клинцах в пятницу, 9 ноября, торжественно открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает ГТРК "Брянск". На его строительство потратили почти 400 миллионов рублей. В новом комплексе появились несколько спортивных залов, а также два бассейна и сухой бассейн.

Напомним, 6 ноября в Брянске открыли бассейн-долгострой на Новостройке. Его начали возводить еще в 2010 году.

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