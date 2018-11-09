2018-11-09T16:28:04+03:00
Происшествия

Житель Дубровского района отправится в колонию за то, что заживо сжег свою мать

39-летний мужчина получил 10,5 лет тюрьмы
Мария Дедкова
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Также жителя Дубровки осудили за хранение в сарае конопли.Также жителя Дубровки осудили за хранение в сарае конопли.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Жителя Дубровского района осудили за поджег собственной матери.

Все случилось 17 июня. 39-летний мужчина, будучи пьяным, поссорился с родственницей, облил ее из бутылки самогоном и поджег. От полученных травм 64-летняя женщина через три дня умерла в больнице.

Также жителя Дубровки осудили за хранение в сарае конопли.

Жителю Дубровки дали 10,5 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Приговор пока в законную силу не вступил.

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