Житель Дубровского района отправится в колонию за то, что заживо сжег свою мать
39-летний мужчина получил 10,5 лет тюрьмы
Также жителя Дубровки осудили за хранение в сарае конопли.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Жителя Дубровского района осудили за поджег собственной матери.
Все случилось 17 июня. 39-летний мужчина, будучи пьяным, поссорился с родственницей, облил ее из бутылки самогоном и поджег. От полученных травм 64-летняя женщина через три дня умерла в больнице.
Также жителя Дубровки осудили за хранение в сарае конопли.
Жителю Дубровки дали 10,5 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Приговор пока в законную силу не вступил.
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