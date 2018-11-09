2018-11-09T16:00:33+03:00
Общество

В Брянске увеличили количество маршруток №52

На отсутствие машин пожаловались местные жители
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске увеличили количество маршруток №52, курсирующих от поселка Чайковичи до улицы Абашева. На организацию движения, которое изменилось после закрытия улицы Карачижской, пожаловались пассажиры.

Из-за ремонта маршрут №52 разделили на два направления: от переулка Супоневского до улицы Абашева и до Чайковичей. По словам горожан, в сторону Володарского района маршрутка ходит крайне редко. Водители сослались на небольшое количество пассажиров.

В городской администрации договорились с перевозчиком. Теперь, в Володарский район будут заезжать 20 машин, вместо 15.

Контролировать организацию движения на маршруте пообещали специалисты отдела по транспорту брянской мэрии.

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