2018-11-09T15:26:05+03:00
Общество

В Брянске за нарушение"комендантского часа" задержали трех подростков

Рейд устроили полицейские и чиновники
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба УМВД по Брянской областиФото: пресс-служба УМВД по Брянской области
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В Брянске за нарушение "комендантского часа" задержали трех подростков. Очередной профилактический рейд полицейских и городских чиновников прошел на днях в Бежицком и Советском районах.

Выездная комиссия побывала в торговых центрах, кальянной, компьютерном клубе, на территории гимназий №6, №7 и площади Партизан, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Как рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Анжелика Ильюшина, на улицах после десяти вечера оказались трое подростков. Двух передали родителям. Третьего - отвезли в дежурную часть полиции.

Напомним, с 1 сентября до 1 июня "комендантский час" длится с 22.00 до 6.00.

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