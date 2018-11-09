В Брянске ограничат движение на улице Камозина и переулке Волгоградском

СЕГОДНЯ 15:06 2018-11-09T15:06:06+03:00

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В Брянске ограничат движение на улице Камозина и переулке Волоградском. Здесь пройдут ремонтные работы, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 12 ноября по 7 декабря нельзя проехать будет по переулку Волгоградскому на участке от улицы Пушкина до улицы Димитрова. Тут будут прокладывать водопроводные сети.

Водителей просят объезжать закрытую улицу через переулок Димитрова.

В Бежицком районе до декабря закроют улицу Камозина. Проехать нельзя будет от городской больницы №1 до выезда на улицу Ульянова. На участке поднимают канализационные люки и колодцы.

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