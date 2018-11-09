В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП с шестилетним мальчиком

СЕГОДНЯ 13:34 2018-11-09T13:34:39+03:00

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В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП на улице Литейной. Около семи часов вечера 25 октября у дома №74 водитель автомобиля «Хонда CРВ» сбил шестилетнего мальчика. В ДТП ребенок получил тяжелые травмы. Его госпитализировали, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Правоохранители просят очевидцев ДТП, а также тех, кто знает что-нибудь о происшествии, обратиться в полицию по адресу: г. Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 2 либо по телефону 8-920-859-02-02.

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