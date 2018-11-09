Бывшего сотрудника брянской колонии №6 будут судить за жестокую расправу над заключенным

СЕГОДНЯ 12:31 2018-11-09T12:31:08+03:00

Осужденный задохнулся, после того, как ему перевязали лицо куском простыни

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Бывшего сотрудника брянской колонии №6, которая находится в Клинцовском районе, будут судить за убийство заключенного и превышение полномочий.

ЧП произошло вечером 22 июля в помещении штрафного изолятора. По версии следствия, 34-летний заместитель дежурного помощника начальника колонии пристегнул осужденного наручниками к скамье, затем обмотал его голову куском простыни и ушел. 58-летний мужчина задохнулся.

Напомним, о случившемся стало известно после того, как тело осужденного отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты выяснили, что причиной смерти стала асфиксия.

Убитым заключенным оказался житель Клинцов. Как удалось узнать корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске", в ноябре прошлого года клинчанина осудили за мелкую кражу и дали год лишения свободы условно. Но, по всей видимости, мужчина провинился, и условный срок ему заменили реальным. В исправительную колонию №6 его отправили в феврале.

Уголовное дело бывшего сотрудника колонии в ближайшее время рассмотрит Клинцовский городской суд.

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