В Брянскую область не пустили украинку с четырьмя шиншиллами
Иностранка задекларировала животных, но ветеринарных документов не предоставила
Фото: пресс-служба Брянской таможни
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Инспекторы Володарского таможенного поста в Брянске задержали гражданку Украины с четырьмя шиншиллами.
Животных нашли в багаже пассажирки поезда «Николаев - Москва».
- Женщина пояснила, что везет животных в Москву для продажи, - рассказывают в пресс-службе Брянской таможни. - Она задекларировала грызунов, но о том, что нужно предоставить ветеринарные документы не знала.
На иностранку завели административное дело. Теперь ей грозит штраф.
Шиншилл отправили обратно в Украину.
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