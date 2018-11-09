2018-11-09T12:11:18+03:00
Общество

В Брянскую область не пустили украинку с четырьмя шиншиллами

Иностранка задекларировала животных, но ветеринарных документов не предоставила
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской таможниФото: пресс-служба Брянской таможни
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Инспекторы Володарского таможенного поста в Брянске задержали гражданку Украины с четырьмя шиншиллами.

Животных нашли в багаже пассажирки поезда «Николаев - Москва».

- Женщина пояснила, что везет животных в Москву для продажи, - рассказывают в пресс-службе Брянской таможни. - Она задекларировала грызунов, но о том, что нужно предоставить ветеринарные документы не знала.

На иностранку завели административное дело. Теперь ей грозит штраф.

Шиншилл отправили обратно в Украину.

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