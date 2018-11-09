В Брянске водитель ВАЗа врезался в припаркованный автомобиль: пострадала 64-летняя женщина

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-09T12:00:23+03:00

Пенсионерка с ушибом груди сама обратилась за помощью в больницу

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В Брянске на улице Пересвета водитель ВАЗа врезался в припаркованную иномарку. В ДТП пострадала 64-летняя пассажирка отечественной легковушки. О случившемся в городскую Госавтоинспекцию сообщили медики из городской больницы № 1. К ним за помощью около четырех часов вечера в четверг, 8 ноября, обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что травмы получила во время автоаварии.

Во время проверки выяснилось, что пенсионерка была пассажиркой ВАЗа- 21124. По предварительной информации, 69-летний автомобилист не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный "Ниссан", рассказали в УГИБДД по Брянской области. В иномарке никого не было, поэтому никто не пострадал. А пожилой женщине медики в больнице назначили лечение и отпустили домой.

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