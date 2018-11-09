2018-11-09T10:45:52+03:00
Общество

Обновлен центральный сквер Володарского района

Открыт после ремонта сквер имени Владимира Ленина. Это одна из четырех общественных территорий Брянска, получивших в этом году финансирование по программе «Формирование современной городской среды»
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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В сквере имени Владимира Ленина по традиции проходят все главные торжества. К вечному огню у воинского мемориала жители приносят цветы. На аллее воинской и трудовой славы портреты людей, которыми гордится район. Сквер появился в первые послевоенные годы, масштабная реконструкция здесь проводилась более 30 лет назад.

В этом году по итогам всенародного голосования был выбран проект реконструкции. Неравнодушные жители района следили за его реализацией. Глава города Александр Хлиманков поблагодарил всех за поддержку и внимание к благоустройству общественной территории:

- Обновленный сквер уже полюбился нашим жителям. У нас много проектов. Мы благоустраиваем дворы во все городе и в Володарском районе. Благоустраиваем общественные территории. Все это воплощается в жизнь благодаря вашей инициативе. И любимый сквер в центре района преобразился благодаря вашей поддержке.

Глава города Александр Хлиманков вручил медали «Брянск - город воинской славы» сотрудникам фирмы-подрядчика, трудившимся на этом объекте.

Обновленный сквер стал подарком жителям в преддверие 150-летия района. Этим летом здесь заменили тротуарную плитку и проложили новые пешеходные дорожки, установили лавочки, торшеры и светильники. Преобразился воинский мемориал, на котором теперь заменили гранитную облицовку. В сквере появилась липовая аллея, весной зазеленеют новые газоны и клумбы. Кроме того, здесь установлены 10 камер видеонаблюдения.

- Брянская область будет работать по программе «Формирование современной городской среды» до 2024 года включительно, - объявил на торжестве заместитель губернатора Брянской области Александр Жигунов. - Наш регион получит 2 миллиарда 150 миллионов на благоустройство дворовых и общественных территорий. Средства будут распределяться пропорционально на все муниципальные образования. Львиная доля, естественно, будет направлена в город Брянск. Это даст позитивные результаты.

Заместитель председателя Брянской областной Думы Анатолий Бугаев поблагодарил главу города Александра Хлиманкова, под личным контролем которого проходит успешная реализация программы «Формирование современной городской среды».

- Действительно, наш район сейчас преображается. 6 ноября был открыт плавательный бассейн. Сегодня открывается обновленная общественная территория. Через несколько месяцев начнет работу кукольный театр. Сегодня многое делается для того, чтобы было комфортно жить в Брянске, - сказал Анатолий Бугаев.

В знаменательный день заместитель губернатора Брянской области Александр Жигунов, заместитель председателя Брянской областной Думы Анатолий Бугаев, глава города Брянска Александр Хлиманков вручили представителям промышленных предприятий и организаций района свидетельства о занесении на Доску Почета.

Почетные гости осмотрели выставку декоративно-прикладного искусства, книжную экспозицию, которые расположились в праздничный день на аллеях сквера.

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