2018-11-09T10:45:37+03:00
Общество

24-летнего жителя Жуковки оштрафовали за экстремизм в соцсетях

На своей страничке молодой человек выкладывал оскорбительные видео и аудиозаписи
Мария Дедкова
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В Жуковке за экстремизм в социальных сетях осудили 24-летнего парня. Выяснилось, что января по декабрь 2016-го молодой человек выкладывал на своей страничке оскорбительные для людей с темной кожей видео- и аудиозаписи. На парня завели уголовное дело.

По решению суда жителя Жуковки оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

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