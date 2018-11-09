2018-11-09T09:53:13+03:00
Происшествия

В Трубчевском районе иномарка насмерть сбила пешехода

Трагедия произошла в селе Комягино
Мария Дедкова
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47-летний мужчина шел по краю проезжей части.47-летний мужчина шел по краю проезжей части.Фото: Сергей ГАПОН
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В трубчевском селе Комягино иномарка насмерть сбила пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 8 ноября, около 17.50 на улице Брянской.

По предварительной информации, 40-летний водитель за рулем "Форд-Фокус" ехал в сторону Брянска, когда под колеса ему угодил 47-летний мужчина. Он шел по краю проезжей части, говорят в УГИБДД по Брянской области. От полученных травм пешеход скончался на месте.

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