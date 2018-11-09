Прокуратура потребовала осветить две остановки в Фокинском районе Брянска

СЕГОДНЯ 09:42 2018-11-09T09:42:05+03:00

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Прокуратура потребовала установить фонари на двух остановках в Фокинском районе Брянска. На темноту на проспекте Московском пожаловались местные жители.

Правоохранители замерили уровень освещенности на остановках «улица Менжинского» и «Завод «Литий». Оказалось, что он не отвечает требованиям ГОСТа.

- Это может привести к дорожно-транспортным происшествиям и травматизму, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Городская администрация должна устранить нарушения.

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