Прокуратура потребовала осветить две остановки в Фокинском районе Брянска
На темноту пожаловались местные жители
Уровень освещенности не отвечал требованиям ГОСТа.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура потребовала установить фонари на двух остановках в Фокинском районе Брянска. На темноту на проспекте Московском пожаловались местные жители.
Правоохранители замерили уровень освещенности на остановках «улица Менжинского» и «Завод «Литий». Оказалось, что он не отвечает требованиям ГОСТа.
- Это может привести к дорожно-транспортным происшествиям и травматизму, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Городская администрация должна устранить нарушения.
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