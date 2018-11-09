2018-11-09T09:29:30+03:00
Общество

Бывшему директору брянского фанерного комбината не удалось разжалобить суд

Приговор на два года колонии остался в силе
Мария Дедкова
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Апелляцию не удовлетворили.Апелляцию не удовлетворили.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Брянский областной суд оставил в силе приговор бывшему директору фанерного комбината. Выяснилось, что руководитель специально сделал предприятие банкротом.

С января 2014-го по март прошлого года генеральный директор заключил несколько сделок. О том, что они не выгодны для организации руководитель знал.

Таким образом, комбинат лишился 296 миллионов рублей и стал неплатежеспособным.

Трубчевский районный суд приговорил бывшего директора к двум годам колонии общего режима и выписал штраф в 150 тысяч рублей.

Осужденный и его адвокат обжаловали приговор, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области. Но апелляцию не удовлетворили.

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