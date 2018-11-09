2018-11-09T09:14:18+03:00
Общество

В Брянске на Городищенской горке перенесут остановку

Пассажиров будут высаживать за поворотом
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Работы на Городищенской горке в Брянске подходят к концу. В скором времени строители будут переносить остановку.

Она расположится по ходу движения в строну Бежицкого района. Пассажиров, как говорят в пресс-службе Брянской городской администрации, будут высаживать за поворотом.

Также на Городищенской горке появится светофор. Во время его установки водителей просят быть особенно внимательными и соблюдать знаки приоритета.

К слову, в следующем году работы на этом участке продолжатся продолжатся: дорожники приступят к расширению проезжей части на улице Объездной в сторону торгового центра.

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