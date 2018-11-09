В Брянске на Городищенской горке перенесут остановку
Работы на Городищенской горке в Брянске подходят к концу. В скором времени строители будут переносить остановку.
Она расположится по ходу движения в строну Бежицкого района. Пассажиров, как говорят в пресс-службе Брянской городской администрации, будут высаживать за поворотом.
Также на Городищенской горке появится светофор. Во время его установки водителей просят быть особенно внимательными и соблюдать знаки приоритета.
К слову, в следующем году работы на этом участке продолжатся продолжатся: дорожники приступят к расширению проезжей части на улице Объездной в сторону торгового центра.
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