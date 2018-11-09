2018-11-09T08:58:09+03:00
Общество

11 ноября в двух районах Брянской области пройдут массовые проверки водителей

Автоинспекторы будут следить, чтобы за рулем не было пьяных
Мария Дедкова
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Водителей и пешеходов просят быть внимательными, взаимно вежливыми, а также соблюдать Правила дорожного движения.Водителей и пешеходов просят быть внимательными, взаимно вежливыми, а также соблюдать Правила дорожного движения.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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11 ноября в Унечском районе и на 10-м километре трассы Брянск-Новозыбков в Брянской районе пройдут массовые проверки водителей. Полицейские проверят, нет ли за рулем пьяных автомобилистов.

В областной Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Водителей и пешеходов просят быть внимательными, взаимно вежливыми, а также соблюдать Правила дорожного движения.

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