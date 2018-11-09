11 ноября в двух районах Брянской области пройдут массовые проверки водителей
Автоинспекторы будут следить, чтобы за рулем не было пьяных
Водителей и пешеходов просят быть внимательными, взаимно вежливыми, а также соблюдать Правила дорожного движения.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
11 ноября в Унечском районе и на 10-м километре трассы Брянск-Новозыбков в Брянской районе пройдут массовые проверки водителей. Полицейские проверят, нет ли за рулем пьяных автомобилистов.
В областной Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Водителей и пешеходов просят быть внимательными, взаимно вежливыми, а также соблюдать Правила дорожного движения.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».