2018-11-08T18:43:29+03:00
Происшествия

33-летнего жителя Дятьковского района задержали по подозрению в грабеже

Как говорят в полиции, он вырвал сумочку у пенсионерки
Мария Дедкова
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В Дятькове задержали подозреваемого в нападении на пенсионерку. По версии следствия, 33-летний житель села Слободище вырвал сумку из рук пожилой женщины.

62-летняя горожанка рассказала, что возвращалась из магазина, когда неожиданно сзади напал неизвестный. Добычей грабителя стали три тысячи рублей и мобильник.

Через несколько часов полицейские задержали предполагаемого преступника. Им оказался уже судимый 33-летний селянин.

При обыске у мужчины нашли мобильный телефон потерпевшей. Деньги злоумышленник в сумке не нашел и выбросил ее.

За грабеж селянину теперь грозит до четырех лет колонии.

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