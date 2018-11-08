33-летнего жителя Дятьковского района задержали по подозрению в грабеже
В Дятькове задержали подозреваемого в нападении на пенсионерку. По версии следствия, 33-летний житель села Слободище вырвал сумку из рук пожилой женщины.
62-летняя горожанка рассказала, что возвращалась из магазина, когда неожиданно сзади напал неизвестный. Добычей грабителя стали три тысячи рублей и мобильник.
Через несколько часов полицейские задержали предполагаемого преступника. Им оказался уже судимый 33-летний селянин.
При обыске у мужчины нашли мобильный телефон потерпевшей. Деньги злоумышленник в сумке не нашел и выбросил ее.
За грабеж селянину теперь грозит до четырех лет колонии.
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