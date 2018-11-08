Прокуратура: коммунальщики из Стародубского и Севского районов вывозили мусор на закрытые полигоны

СЕГОДНЯ 18:30 2018-11-08T18:30:41+03:00

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В Севском и Стародубском районах коммунальщики продолжили свозить мусор на закрытые свалки. Нарушения закона обнаружила природоохранная прокуратура во время проверки.

- Предприятия не только не исполняют решения судов по ликвидации и рекультивации свалок, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но и продолжили сваливать туда мусор. Окружающей среде причинен ущерб на сумму больше 28 миллионов рублей в Стародубском и 24 миллионов рублей в Севском районе.

Правоохранители обратились в суд, чтобы взыскать с организаций причиненный ущерб.

Также материалы проверок отправили в полицию. Там на предприятия завели два уголовных дела.

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