2018-11-08T18:30:41+03:00
Общество

Прокуратура: коммунальщики из Стародубского и Севского районов вывозили мусор на закрытые полигоны

На нарушителей полиция завела уголовное дело
Мария Дедкова
Поделиться:
Сумма ущерба окружающей среде превысила 50 миллионов рублей.Сумма ущерба окружающей среде превысила 50 миллионов рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Севском и Стародубском районах коммунальщики продолжили свозить мусор на закрытые свалки. Нарушения закона обнаружила природоохранная прокуратура во время проверки.

- Предприятия не только не исполняют решения судов по ликвидации и рекультивации свалок, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но и продолжили сваливать туда мусор. Окружающей среде причинен ущерб на сумму больше 28 миллионов рублей в Стародубском и 24 миллионов рублей в Севском районе.

Правоохранители обратились в суд, чтобы взыскать с организаций причиненный ущерб.

Также материалы проверок отправили в полицию. Там на предприятия завели два уголовных дела.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
33-летнего жителя Дятьковского района задержали по подозрению в грабеже
В Брянске открыли еще два отремонтированных двора
В Сураже появится стела партизанской славы
В Новозыбковской районной больнице открыли паллиативное отделение
Департамент транспорта Брянской области возглавил Виктор Войстроченко
В Унечском районе открыли обновленный дом культуры
В Володарском районе Брянска открыли сквер имен Ленина после ремонта
До конца осени погода в Брянской области будет теплой и сухой
Брянский фольклорный ансамбль стал дипломантом международного конкурса
В Брянске на зиму заготовили 100% песка и 18% соли
Жительницу Красногорского района подозревают в мошенничестве с "чернобыльским" жильем
В брянской библиотеке впервые пройдет Романовский бал
В Брянской области изменится расписание электричек из-за ремонта
36-летнюю жительницу Суража обвиняют в убийстве возлюбленного