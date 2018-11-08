В Брянске открыли еще два отремонтированных двора
В Брянске отремонтировали еще два двора: на улице Камозина у дома № 46 и переулку Новозыбковскому у домов № 9 и 11.
В Бежицком районе заасфальтировали проезды, установили бордюры, светильники на фасаде дома. Всего на работы потратили 5,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. За эти деньги в доме № 46 заменили крышу.
Во дворе домов № 9 и № 11 по переулку Новозыбковскому также асфальтировали дорожки и проезды, ставили урны, скамейки и фонари. На ремонт этого двора выделили 5,3 миллиона рублей.
За участие в работах самых активных жителей домов наградили благодарственными письмами районных администрации.
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