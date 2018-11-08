2018-11-08T17:48:18+03:00
Звезды

В Сураже появится стела партизанской славы

Ее установят в честь присвоения городу почетного звания
Мария Дедкова
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Фото: Суражская газета "Восход"Фото: Суражская газета "Восход"
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В Сураже появится десятиметровая памятная стела. Колонну установят в честь присвоения городу почетного звания «Город партизанской Славы» .

Ее выточат из цельного куска полированного гранита, сообщает местная газета "Восход". Постамент сделают из железобетона. Его облицуют гранитными полированными плитами.

Пока работы только начались. Строители бетонируют основание будущего монумента.

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