В Новозыбковской районной больнице открыли паллиативное отделение

СЕГОДНЯ 17:30 2018-11-08T17:30:21+03:00

Уже сейчас на лечении в отделении находятся восемь человек. Фото: Алексей ФОКИН

Здесь будут помогать 10 пациентам

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8 ноября в Новозыбковской районной больнице открылось паллиативное отделение. Здесь будут оказывать помощь 10 пациентам. Уже сейчас на лечении в отделении находятся восемь человек.

На ремонт потратили больше шести миллионов рублей, говорят в пресс-службе правительства Брянской области. В отделении обновили палаты, сестринскую, столовую, процедурную и санузлы.

По словам главного врача Сергея Бурого, в ближайшее время в корпусе появится телевизор и мягкий уголок.

Напомним, в прошлом году Новозыбковская больница получила новые скорые, томограф, прикроватные мониторы, флюорографическую установку и УЗИ.

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