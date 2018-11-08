В Новозыбковской районной больнице открыли паллиативное отделение
8 ноября в Новозыбковской районной больнице открылось паллиативное отделение. Здесь будут оказывать помощь 10 пациентам. Уже сейчас на лечении в отделении находятся восемь человек.
На ремонт потратили больше шести миллионов рублей, говорят в пресс-службе правительства Брянской области. В отделении обновили палаты, сестринскую, столовую, процедурную и санузлы.
По словам главного врача Сергея Бурого, в ближайшее время в корпусе появится телевизор и мягкий уголок.
Напомним, в прошлом году Новозыбковская больница получила новые скорые, томограф, прикроватные мониторы, флюорографическую установку и УЗИ.
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