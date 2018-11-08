2018-11-08T16:35:15+03:00
Общество

Департамент транспорта Брянской области возглавил Виктор Войстроченко

Он сменил на посту Александра Дубинчина
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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Временно исполняющим обязанности директора департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области стал Виктор Войстроченко. До этого он возглавлял региональное управление государственных закупок. Виктор Анатольевич сменил на посту Александра Дубинчина, который пришел на эту должность больше года назад.

Виктор Войстроченко – сын бывшего руководителя Брянской области Анатолия Войстроченко. С 1984 по 1991 годы он был первым секретарем Брянского обкома КПСС.

Исполнять обязанности руководителя в региональном управлении закупок будет Светлана Мацуева.

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