Департамент транспорта Брянской области возглавил Виктор Войстроченко

СЕГОДНЯ 16:35 2018-11-08T16:35:15+03:00

Он сменил на посту Александра Дубинчина

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Временно исполняющим обязанности директора департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области стал Виктор Войстроченко. До этого он возглавлял региональное управление государственных закупок. Виктор Анатольевич сменил на посту Александра Дубинчина, который пришел на эту должность больше года назад.

Виктор Войстроченко – сын бывшего руководителя Брянской области Анатолия Войстроченко. С 1984 по 1991 годы он был первым секретарем Брянского обкома КПСС.

Исполнять обязанности руководителя в региональном управлении закупок будет Светлана Мацуева.

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