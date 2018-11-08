В Унечском районе открыли обновленный дом культуры
8 ноября в унечской деревне Березина открыли обновленный дом культуры.
На его ремонт потратили 1,1 миллиона рублей. За эти деньги, как рассказывают в пресс-службе правительства Брянской области, установили новые окна, двери, выровняли и покрасили стены в зрительном и танцевальном залах, фойе, а на сцене заменили пол.
На открытие побывали областные, районные и местные власти, школьники, жители деревни. Обновленному ДК подарили большой телевизор, радиомикрофон и микроволновую печь.
После торжественного открытия в доме культуры прошел концерт березинских коллективов.
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