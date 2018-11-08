В Володарском районе Брянска открыли сквер имен Ленина после ремонта

СЕГОДНЯ 16:05 2018-11-08T16:05:39+03:00

Последний раз работы проходили в нем 30 лет назад

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В Володарском районе Брянска после капитального ремонта открыли сквер имени Ленина. Последний раз сквер ремонтировали 30 лет назад.

В этот раз деньги на его ремонт выделили по федеральной программе. Всего потратили 16,4 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Пешеходные дорожки в сквере замостили плиткой. Строители несколько изменили их конфигурацию: увеличили площадь газонов и некоторых клумб, высадили липовую аллею. Композицию на входе в сквер обновили гранитными плитами. В сквере установили 50 фонарей и новые лавки. Памятники подсветили. В месте отдыха оборудовали систему видеонаблюдения.

В отремонтированном сквере сохранили Аллею Славы. Ее открывают имена трех Героев Советского союза: Ивана Дьяченко, Николая Корнюшкина, Бориса Афанасьева и Героя социалистического труда Виктора Баканова.

Торжественное открытие обновленного сквера состоялось 8 ноября. Для жителей Володарского района устроили праздничный концерт.

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