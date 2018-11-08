2018-11-08T15:33:00+03:00
Звезды

Брянский фольклорный ансамбль стал дипломантом международного конкурса

Наши земляки проявили себя на фестивале в Курске
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Брянский фольклорный ансамбль "Зарянка" завоевали награду на международном конкурсе "Дежкин Карагод". Фестиваль, на котором отличились наши земляки проходил, с 1 по 3 ноября в Курске. Его участниками стали коллективы из России, Белоруссии и Украины.

Ансамбль "Зарянка" стал обладателем диплома I степени в номинации "Фольклорные коллективы".Обладателем диплома III степени в номинации "Солисты" стала уроженка Брянска Арина Звенигородская.

- Конкурсную программу признали яркой, сценически грамотной, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Юные исполнители раскрыли всю палитру нашего края.

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