Брянский фольклорный ансамбль стал дипломантом международного конкурса
Брянский фольклорный ансамбль "Зарянка" завоевали награду на международном конкурсе "Дежкин Карагод". Фестиваль, на котором отличились наши земляки проходил, с 1 по 3 ноября в Курске. Его участниками стали коллективы из России, Белоруссии и Украины.
Ансамбль "Зарянка" стал обладателем диплома I степени в номинации "Фольклорные коллективы".Обладателем диплома III степени в номинации "Солисты" стала уроженка Брянска Арина Звенигородская.
- Конкурсную программу признали яркой, сценически грамотной, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Юные исполнители раскрыли всю палитру нашего края.
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