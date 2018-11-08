2018-11-08T14:32:24+03:00
Общество

В Брянске на зиму заготовили 100% песка и 18% соли

Для уборки снежных дорог готовы 113 единиц техники
Марина АНТОНОВА
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Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.
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В Брянске к зимнему сезону заготовили 100 процентов песка, 18 процентов соли и 24 процента песко-соляной смеси. Из 129 единиц техники, которая будет убирать снежные улицы в городе, готовы 113 из них или 87,6 процента. Зимой в Брянске снег с дорог будут счищать 35 комбинированные дорожные машины, 11 грейдеров, 5 снегопогрузчиков, 18 погрузчиков, 3 экскаватора, 28 тракторов, 20 самосвалов, 1 бульдозер, 4 рециклера и другие специальные машины.

В Госавтоинспекции напомнили дорожникам, что обычно к первому гололеду не все службы готовы быстро справиться с ним. Заторы возникают на подъеме в горку, и увеличивается количество ДТП.

В ОГИБДД по городу Брянску просили водителей во время поменять шины на зимние на своих машинах.

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