2018-11-08T14:30:27+03:00
Общество

Жительницу Красногорского района подозревают в мошенничестве с "чернобыльским" жильем

По версии следствия, она похитила больше одного миллиона рублей
Мария Дедкова
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На жительницу Красногорского района завели уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат"На жительницу Красногорского района завели уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат"Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Жительницу Красногорского района подозревают в том, что она похитила больше одного миллиона рублей бюджетных денег. По версии следствия, женщина провернула аферу с "чернобыльским" жильем.

Жительница села Любовшо в 2010 году сдала свой дом по программе. Но через два года, как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области, подала в администрацию и региональный департамент строительства документы, по которым все еще была собственницей жилья. В 2013-м злоумышленнице выделили жилищный сертификат на сумму 1,1 миллиона рублей.

На жительницу Красногорского района завели уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат". Расследование продолжается.

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